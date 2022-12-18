



Агутин подогрел слухи о разводе с Варум новой песней

Российский певец Леонид Агутин подогрел слухи о расставании со своей супругой Анжеликой Варум.

Он в коллаборации с группой "3333" и Сашей Ли записал песню под названием "Последний трек".

"Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала", - поется в композиции.

Эта песня спровоцировала новые слухи о разладе в браке с Варум.

"Написали эту песню и пригласили меня группа "3333" и Саша Ли, который был моим подопечным в 10-м сезоне "Голоса". Рад, что такие музыканты появляются и жизнь продолжается, несмотря ни на что", - подписал Агутин.