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Агутин подогрел слухи о разводе с Варум новой песней
18.12.2022 14:14 Алина Груднева

Агутин подогрел слухи о разводе с Варум новой песней

Российский певец Леонид Агутин подогрел слухи о расставании со своей супругой Анжеликой Варум.

 
Он в коллаборации с группой "3333" и Сашей Ли записал песню под названием "Последний трек".
 
"Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала", - поется в композиции.
 
Эта песня спровоцировала новые слухи о разладе в браке с Варум.
 
"Написали эту песню и пригласили меня группа "3333" и Саша Ли, который был моим подопечным в 10-м сезоне "Голоса". Рад, что такие музыканты появляются и жизнь продолжается, несмотря ни на что", - подписал Агутин.

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