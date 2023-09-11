



Абигаль, Давид и Мухаммед: Самые популярные имена в Израиле в этом году

Управление народонаселения и иммиграции Израиля опубликовало ежегодный список самых популярных в Израиле имен для новорожденных в этом году.



В еврейском секторе имя Давид было наиболее популярным именем для мальчиков (846) и сохранило свой рейтинг с прошлого года. Второе место достается Ариэлю (814), следующим идет Лави (754), который сохранил за собой третье место с прошлого года. Рафаэль (719) и Ори (627) поменялись с прошлого года местами на четвертое и пятое соответственно. Последним из топ-10 является Ноам (526), ​​который в прошлом году опустился с шестого места.



В целом по Израилю имя Мухаммад (1666) заняло первое место по популярности. Второе место занимает Адам (1187), а Йосеф/Иосиф (1186) находится на третьем месте, хотя даже не входит в еврейскую десятку. Имя Давид (924) занимает четвертое место в общем рейтинге. Даниель (679) замыкает топ-10 после того, как с прошлого года опустился на две позиции.



В списке популярных имен для девочек в Израиле, Абигаль лидирует в еврейском секторе (950) и в целом по Израиля (969). Тамар занимает второе место как в еврейском секторе (837), так и в общем (847). Также в еврейском секторе третье и четвертое место занимают имена Яэль (694) и Ноа (635). Имя Сара (596) находится на пятом месте, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом и обогнав имя Адель (552). Элла находится на 10-м месте среди новорожденных еврейских девочек.



В общем списке на первом месте находятся Абигаль и Тамар, за ними следует имя Мириам (806), которое даже не входит в десятку лучших в еврейском секторе. На четвертом месте стоит имя Сара (710), за ним следует имя Яэль (704).