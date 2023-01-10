



68 российских бизнесменов из списка Forbes потеряли значительную часть состояния

Причина сокращения их состояния — как экономический кризис и ограничительные меры, введенные в отношении России после начала полномасштабного вторжения в Украину, так и, в ряде случаев, персональные санкции, наложенные после начала войны.



Наибольшие потери понес попавший под американские санкции основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние сократилось на почти на 11 миллиардов долларов.



Второе место по размеру потерь заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук — оценка ее состояния снизилась вслед за падением котировок Ozon.



На третьем месте — Олег Тиньков, выбывший в этом году из списка миллиардеров после продажи Владимиру Потанину своего пакета акций TCS Group всего за 260 миллионов долларов.