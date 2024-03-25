



500 миль вдоль побережья Флориды на игрушечных машинах

Компания подруг из Флориды пытается установить новый мировой рекорд Гиннесса, проехав 500 миль вдоль побережья штата на паре игрушечных машинок.



Кэсси Аран и ее подруга Лорен показывают свои приключения в социальных сетях после того, как отправились от Фонтана Дружбы в Джексонвилле на паре игрушечных машинок.



Женщины хотят проехать 500 миль до буя самой южной точки в Ки-Уэсте примерно за два месяца.



В Книге рекордов Гиннесса в настоящее время нет рекордсмена по самому длинному расстоянию, пройденному игрушечной машиной, но регистраторы одобрили их заявку на открытие этой категории.



