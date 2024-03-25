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500 миль вдоль побережья Флориды на игрушечных машинах
25.03.2024 05:30 MIGnews.com

500 миль вдоль побережья Флориды на игрушечных машинах

Компания подруг из Флориды пытается установить новый мировой рекорд Гиннесса, проехав 500 миль вдоль побережья штата на паре игрушечных машинок.

Кэсси Аран и ее подруга Лорен показывают свои приключения в социальных сетях после того, как отправились от Фонтана Дружбы в Джексонвилле на паре игрушечных машинок.

Женщины хотят проехать 500 миль до буя самой южной точки в Ки-Уэсте примерно за два месяца.

В Книге рекордов Гиннесса в настоящее время нет рекордсмена по самому длинному расстоянию, пройденному игрушечной машиной, но  регистраторы одобрили их заявку на открытие этой категории.

 

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