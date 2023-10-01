



Все, что нужно знать о пользе и вреде сливы

Слива, которую можно добавлять во множество блюд и напитков, является отличным источником витаминов и полезных микроэлементов.



Диетолог Светлана Фус рассказал о пользе этих сезонных плодов.



"Чтобы привлечь внимание к этому фрукту, предлагаю ознакомиться с полезными веществами, которые можно получить с использованием нескольких штучек плодов сливового дерева. Они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, придающие им фиолетовый оттенок. Очень важно, что все свои полезные свойства сохраняют плоды и после переработки", - сказала диетолог.



По словам специалиста, в состав слив входят: витамин C, провитамин А, фруктоза и сахароза, пищевые волокна, органические кислоты, азотистые и дубильные вещества, а также макро- и микроэлементы.



"Основное полезное свойство сливы – мягкое очищение кишечника и нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта. Слива обладает свойством возбуждать аппетит и усиливать перистальтику кишечника. Эти фрукты также полезны при атеросклерозе, уменьшают холестериновые отложения на стенках сосудов", - пояснила Фус.



По ее словам, рекомендованная доза сливы в день - 3-4 штуки, но если есть склонность к диарее, лучше съедать не больше двух плодов. Этот продукт можно совмещать с разнообразными кашами. Более того, сливы могут быть отличным десертом после основного приема пищи, на второй завтрак или после обеда. Важно заметить, что не стоит есть фрукт натощак или запивать молоком. Также нельзя есть много плодов, поскольку повышается кислотность в желудке, и может появиться изжога.



"Сливы противопоказаны в большом количестве определенной категории людей, а именно: с сахарным диабетом и ожирением, из-за высокого уровня глюкозы и фруктозы в продукте;

противопоказания в период обострения гастрита с повышенным уровнем кислотности;

кормящим мамам, так как употребление сливы может спровоцировать диарею и колики у младенцев", - резюмировала диетолог.