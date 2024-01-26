



Врач назвал привычки, которые "убивают мозг"

Три телефонные привычки негативно влияют на повседневную жизнь и постепенно "убивают мозг".



По данным британской газеты The Mirror, о них рассказала доктор Адити Неруркар.



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Она объяснила, что использование телефона с повышенной яркостью может вызвать стресс. Врач призвала перестать просматривать соцсети поздно ночью, поскольку это может помешать отвлечься и хорошо выспаться.



Вторая негативная привычка - слишком частая проверка телефона в течение дня, особенно когда нет сообщений, на которые нужно срочно ответить.



Третья вредная привычка - просмотр негативного контента о военных конфликтах, климатических катастрофах или о ссорах между людьми. По словам доктора, это может привести к стрессу, посттравматическому расстройству и косвенной психологической травме.

