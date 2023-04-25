



ВОЗ на низком старте: скоро могут объявить конец эпохи пандемии COVID-19

После мутаций коронавирус уже не представляет былой опасности. Поэтому все чаще звучат предположения, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) якобы близка к тому, чтобы объявить об окончании пандемии коронавируса.



В частности, президент Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Джорджо Палу в интервью Corriere della Sera заявил, что конец пандемии уже даже нужно объявлять.



"Я считаю, что Всемирная организация здравоохранения близка этому, но задержка связана с остатком осторожности", – заявил Палу, отметив, что циркулирующий штамм "Арктур" часто становится причиной простуды и конъюнктивита у детей.



"Этот штамм имеет очень короткий инкубационный период, два дня по сравнению с начальными 7-8, что ускоряет его передачу, но при этом вирус останавливается в верхних дыхательных путях, не проникая в легкие, благодаря чему заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме", – рассказал вирусолог.



Необходимость вакцинироваться, по утверждению Паулу, сохраняется только для групп риска, в том числе пожилых людей.



"Ждем официальный сигнал об окончании (пандемии COVID-19 – ред.). Конечно, мы живем в контексте, который с вирусологической точки зрения, безусловно, является постпандемическим. Данные о смертности, заболеваемости, постоянно снижающиеся итальянские и международные госпитализации, также говорят об этом", – добавил Палу.



Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что до конца 2023 года организация сможет объявить о завершении пандемии COVID-19 в мире.

