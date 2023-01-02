



В Израиле растет количество душевнобольных

Количество людей с психическими проблемами, такими как глубокая депрессия и острые дистрессы, растет в Израиле, согласно последнему отчету Eran.



Eran – это волонтерская организация по оказанию первой эмоциональной помощи и поддержки, которая уже около 50 лет помогает нуждающимся по телефону и через Интернет.



Согласно отчету, представленному в воскресенье, 1 января, Ицхаку Герцогу и его жене Михал, борющимся против стигматизации психических заболеваний, в 2022 году в Eran поступило 300 883 звонка, что на 10% больше, чем в 2021 году.



Из этих звонков 62,5% поступили от женщин. 78% обращений за помощью поступили по телефону и 22% через Интернет.



Из обратившихся за помощью, 28% страдают от одиночества, а 7 221 человек страдают от серьезных экономических трудностей, часто вызванных длительной безработицей. Некоторые из звонивших были склонны к самоубийству из-за своей неспособности найти выход из ситуации.