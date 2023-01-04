



В Израиле вырос спрос на тесты на рак простаты из-за известного гитариста

В Израиле резко вырос спрос на тесты на рак простаты после того, как в ноябре прошлого года легендарный гитарист группы Duran Duran Энди Тейлор объявил о том, что в течение четырех лет борется с этой болезнью, которая уже находится на четвертой стадии.



По данным The Jerusalem Post, среди израильских мужчин на 135% увеличилось количество анализов крови для выявления злокачественных новообразований.



Благодаря повышению осведомленности населения, все больше пациентов в последнее время обращаются в больницы для ранней и точной диагностики рака предстательной железы.



В октябре в Израиле был запущен новый тест под названием IsoPSA. Он позволяет мужчинам в возрасте старше 50 лет избежать крайне неприятной инвазивной биопсии.



IsoPSA позволяет оценить наличие агрессивного рака предстательной железы с очень высоким уровнем точности. Недавно он был одобрен министерством здравоохранения. Он был разработан американской биотехнологической компанией Cleveland Diagnostics.