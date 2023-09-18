



Ученые смогли определить, какие гены отвечают за развитие шизофрении

Ученые из медицинской школы университета Северной Каролины совершили прорыв в понимании того, какие вариации генов отвечают за развитие шизофрении. Исследование было опубликовано 15 сентября в рецензируемом журнале Cell Genomics.



Исследователи изучили геном тысяч людей и выделили 5175 уникальных вариантов генов, которые тесно связаны с развитием шизофрении. Они использовали технологию, называемую полногеномными исследованиями ассоциаций (GWAS), чтобы идентифицировать эти варианты и их связь с психическим заболеванием.



Чтобы определить различие в генах, ученые применили массово-параллельный репортерный анализ (MPRA). Они ввели 5000 ранее идентифицированных вариантов генов в клетки головного мозга человека. Затем они отметили, какие гены реагируют с клетками мозга, и таким образом выявили гены, ответственные за активацию шизофрении.



Так были определены 439 вариантов таких генов.



“Шизофрения – это сложное заболевание, передающееся по наследству. Найти эти 439 потенциальных вариантов – это большой шаг, но нам предстоит еще много работы, чтобы выяснить сложную генетическую архитектуру, которая приводит к развитию этого заболевания у человека” – говорят ученые.

