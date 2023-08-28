



Ученые рассказали, в каком органе зарождается болезнь Паркинсона

Последние исследования показывают, что пошатнувшееся здоровье кишечника может играть роль и в более сложных проблемах, таких как болезнь Паркинсона, пишет портал New Atlas.



Болезнь Паркинсона поражает нервные клетки мозга, что приводит к двигательным и когнитивным нарушениям. За несколько лет до появления этих симптомов в мозге образуются сгустки белка — так называемые тельца Леви. Исследователи обнаружили, что эти сгустки появляются и в нервной системе нашего кишечника.



Такое совпадение привело к появлению теории: может ли болезнь на самом деле начинаться в кишечнике и переходить в мозг, подобно тому, как проблемы с фундаментом дома могут в конечном итоге привести к проблемам с крышей? Чтобы выяснить это, специалисты клиники Майо в Аризоне изучили медицинские карты десятков тысяч людей.



Как оказалось, у людей с гастропарезом (когда желудок опорожняется слишком медленно), дисфагией (проблемами с глотанием), запорами или особым типом синдрома раздраженного кишечника (без диареи) чаще диагностируется болезнь Паркинсона. Запор, гастропарез и дисфагия даже удваивали риск.

Такие заболевания, как воспалительные заболевания кишечника, не выявили повышенного риска развития болезнь Паркинсона. Но, они часто встречались у людей, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера или цереброваскулярные заболевания.



У тех, кому удаляли аппендикс, риск развития болезни Паркинсона был ниже.



Несмотря на значимость данного исследования, необходимо помнить, что обнаружение связи между состоянием кишечника и болезнью Паркинсона не означает, что одно является причиной другого.



Но это может быть сигналом, на который стоит обратить внимание, возможно, для раннего выявления и оказания помощи.

