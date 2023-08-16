



Ученые рассказали, чем опасен ежедневный душ

В новом исследовании ученые решили узнать, сколько опасных бактерий таится в проточной воде и насадке для душа, пишет издание Sci Tech Daily.



Предыдущие исследования показали, что большинство бактерий, обнаруженных в душевых в действительности являются доброкачественными. Однако некоторые из них, называемые патогенами людей с ослабленным иммунитетом, связанными с питьевой водой (DWPI), могут представлять серьезную опасность для людей. В особенности людей с ослабленной иммунной системой.



В этом году доцент гражданской и экологической инженерии Инженерной школы Суонсона университета Питтсбурга Сара Хейг получила финансирование в 420 000 долларов на проведение исследования, направленного на изучение функций душевых насадок и концентрации в них DWPI. Исследование продлится три года, после чего ученые представят научному сообществу результаты своей работы.



В ходе исследования ученые планируют изучить различные типы насадок для душа и выяснить, как тип распыления, форма, материал, скорость потока и добавки, такие как химические вещества, убивающие бактерии, влияют на количество опасных для человека DWPI.



Исследователи отмечают, что множество опасных патогенов вызывают озабоченность, однако Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa и нетуберкулезные микобактерии (NTM) — особенно опасны, так как они являются причиной 57% смертей от респираторных инфекций, передающихся через воду.

