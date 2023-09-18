



Ученые рассказали, безопасна ли дождевая вода для употребления

Сама по себе дождевая является безопаснее водопроводной, если ее собирать в специальную емкость непосредственно в момент, когда выпадают осадки.



По данным научного журнала ScienceNotes, к такому выводу пришли ученые.



Если собирать воду, которая падает "прямо с неба" в специальную емкость, ее стоит прокипятить и профильтровать перед употреблением. Тем не менее делать это возле фабрик, химзаводов или электростанций не стоит.



Исследователи предупреждают, что пить дождевую воду, которая стекала с растений, деревьев или попадала на какие-либо другие поверхности, кроме емкости для питья, тоже небезопасно. Дело в том, что в таких случаях она собирает пыль, пыльцу и другие загрязняющие вещества.