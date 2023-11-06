



Ученые предлагают маркировать мясо пугающими надписями и фото

Британские исследователи из Даремского университета провели эксперимент, маркируя мясную продукцию пугающими надписями и фотографиями по аналогии, как это делается на пачках с сигаретами.



Об этом говорится в статье научного журнала Appetite.



Таким образом покупателей предупреждали, что производство мяса способствует изменению климата, распространению болезней, увеличивает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.



Известно, что в эксперименте принял участие 1001 человек, все они любили мясо. Благодаря страшным картинкам потребление мяса сократилось на 7-10%, пишет Bild.



По мнению ученых, предупреждения о вреде мясных продуктов могут помочь снизить их потребление.