



Ученые: пиво полезнее, чем модная здоровая пища

Умеренное употребление пива полезнее для здоровья, чем модные здоровые продукты.



По данным таблоида The Sun, об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Frontiers in Nutrition.



По мнению ученых, употребление пива в умеренных дозах хорошо влияет на кишечник, сердце, кровообращение, а также укрепляет иммунитет. Этот напиток также считают более эффективным, чем пробиотики.



"В пиве содержатся аминокислоты, витамины, микроэлементы и биологически активные вещества, которые участвуют в регуляции многих физиологических функций человека. Полифенолы в солоде и хмеле также являются важными активными соединениями, которые взаимодействуют с микробиомом кишечника", - сказано в исследовании.