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Ученые: пиво полезнее, чем модная здоровая пища
30.08.2023 05:45 Алина Груднева

Ученые: пиво полезнее, чем модная здоровая пища

Умеренное употребление пива полезнее для здоровья, чем модные здоровые продукты.

По данным таблоида The Sun, об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Frontiers in Nutrition.

По мнению ученых, употребление пива в умеренных дозах хорошо влияет на кишечник, сердце, кровообращение, а также укрепляет иммунитет. Этот напиток также считают более эффективным, чем пробиотики.

"В пиве содержатся аминокислоты, витамины, микроэлементы и биологически активные вещества, которые участвуют в регуляции многих физиологических функций человека. Полифенолы в солоде и хмеле также являются важными активными соединениями, которые взаимодействуют с микробиомом кишечника", - сказано в исследовании.

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