



Ученые нашли еще одно полезное свойство меда

Как оказалось, мед может помочь при проблемах со сном. Испанские ученые выяснили это в ходе экспериментов с группой добровольцев.



На протяжении 3 месяцев 700 испытуемых принимали на ночь по ложке меда. Когда эксперимент закончился, то 650 из них рассказали, что их сон стал более крепким.



Свойство меда улучшать сон объясняется тем, что зачастую люди просыпаются среди ночи из-за дефицита гликогена. Это полисахарид, который помогает организму выводить “гормоны стресса” – адреналин и кортизол.



При этом в меде гликогена содержится достаточно, чтобы восполнить его нехватку и улучшить сон.