



Ученые: домашние питомцы плохо влияют на качество сна

Наличие в доме кошки или собаки может пагубно сказаться на качестве сна.



Об этом говорится в новых исследованиях, проведенных доцентом кафедры общественного здравоохранения из Мемориального университета Линкольна Лореной Висниски.



"Если причинно-следственная связь будет установлена в ходе дальнейшего расследования, результаты будут иметь значение для клинических рекомендаций по лечению пациентов с плохим качеством сна. Кроме того, можно разработать образовательные ресурсы, чтобы информировать владельцев домашних животных о рисках нарушения сна и предлагать возможные решения, такие как помещение питомца в клетку или ограничение доступа в спальню по ночам", - считает она.



По словам доцента, предыдущие исследования влияния содержания домашних животных на качество сна дали противоречивые результаты.



"С одной стороны, собаки и кошки могут быть полезны для качества сна владельцев из-за социальной поддержки, которую оказывают домашние питомцы. Животные дают ощущение безопасности и товарищества, что может привести к снижению уровня беспокойства, стресса и депрессии. Тем не менее, с другой стороны, домашние животные могут нарушать сон своих владельцев", - подчеркнула она.



По словам Висниски, новое исследование было направлено на то, чтобы определить, существует ли связь между владением домашними животными, качеством сна и нарушениями сна, включая такие аспекты, как храп, пробуждение ночью, потребность в таблетках и подергивание ног.



Данные показали, что наличие собаки связано с большей вероятностью расстройства сна, а кошки - с более высокой вероятностью подергивания ног.