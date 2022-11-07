



Ученые: частицы мРНК вакцины против COVID попадают в грудное молоко

После прививки мРНК вакцины против COVID, такие как Pfizer и Moderna, попадают в грудное молоко.

Результаты нового исследования опубликованы в JAMA Pediatrics.

Ученые долгое время спорили по поводу распределения вакцины после попадания в организм. Предполагалось, что после ее введения в плечевую мышцу, она там и оставалась.

Эксперты оспаривали это утверждение, учитывая, что собственные исследования биораспределения Pfizer на животных показали, что липидные наночастицы распространяются по всему телу и накапливаются в различных органах, включая репродуктивные.

В новом исследовании изучалось грудное молоко 11 кормящих матерей. Липидные наночастицы из вакцин против COVID были выявлены в молоке у семи испытуемых. По словам ученых, частицы были обнаружены только в первые 48 часов после прививки.