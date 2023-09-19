



Студентов просят не забывать о презервативах, но не из-за беременности

Британское правительство призывает студентов не пренебрегать контрацептивами из-за рекордного уровня заболеваемости гонореей.



По данным Metro, в медиков есть опасения, что беспорядочные половые связи могут способствовать еще большему росту количества больных, а сама гонорея может стать более устойчивой к антибиотикам, из-за чего в конечном итоге может стать неизлечимой в будущем.



"Существует очень реальная опасность подхватить инфекцию, передающуюся половым путем, если студенты не будут использовать презервативы. Предприняты шаги, чтобы убедить студентов носить защитные средства с новыми партнерами и регулярно проходить тестирование", - сказано в сообщении.



В 2022 году число больных возросло до 82 592, что более чем на 50% больше, чем годом ранее. Такой диагноз получали более 400 молодых людей в день.