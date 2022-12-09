



Раанана: в приюте отравились десятки постояльцев

В пятницу, 9 декабря, 36 из 100 жителей приюта "Дрор" в Раанане обратились за помощью из-за пищевого отравления.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

У троих из них повысилась температура. Кухня была закрыта после проверки, в ходе которой были обнаружены санитарные нарушения.

Минздрав проводит эпидемиологические исследования для проверки источника вспышки отравления.

"Дрор" обслуживает взрослых, страдающих тяжелыми психическими заболеваниями, которые проходят реабилитацию после выписки из психиатрической больницы.