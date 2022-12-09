Новости » Здоровье
Раанана: в приюте отравились десятки постояльцев
09.12.2022 12:30 Алина Груднева

Раанана: в приюте отравились десятки постояльцев

В пятницу, 9 декабря, 36 из 100 жителей приюта "Дрор" в Раанане обратились за помощью из-за пищевого отравления.

 
Об этом сообщает министерство здравоохранения.
 
У троих из них повысилась температура. Кухня была закрыта после проверки, в ходе которой были обнаружены санитарные нарушения.
 
Минздрав проводит эпидемиологические исследования для проверки источника вспышки отравления.
 
"Дрор" обслуживает взрослых, страдающих тяжелыми психическими заболеваниями, которые проходят реабилитацию после выписки из психиатрической больницы.  

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы