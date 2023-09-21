



Привычка спать в носках может вызвать у вас тошноту – исследование

Изучив использованные носки, которые носили с 7 утра до 23 вечера, исследователи сделали шокирующее открытие – половина из них содержала Pseudomonas aeruginosa, бактерию, печально известную тем, что она вызывает тяжелые инфекции у человека. По мнению экспертов Mattress Next Day, эта бактерия обычно поражает дыхательные и мочевыводящие пути и может привести к инфекциям легких. Она процветает в нечистой среде и легко распространяется.



Между тем Британский институт здравоохранения сообщил, что Pseudomonas aeruginosa часто обнаруживается в тараканах и их фекалиях.



Таким образом люди, которые спят в несвежих носках, могут перенести бактерии на свое постельное белье, что значительно повышает риск заражения.

Эксперты также пролили свет на то, что на наших ногах имеется около 250 000 потовых желез. Накопление влаги в носках может способствовать росту грибков, называемых дерматофитами, вызывающих микоз стопы.



Чтобы обеспечить здоровый режим сна, эксперты советуют перед сном надевать свежие носки. Кроме того, они рекомендуют стирать использованные носки при температуре выше 60 градусов по Цельсию, чтобы эффективно уничтожить все бактерии.