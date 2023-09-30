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Предупреждение медиков: филлеры могут изуродовать
30.09.2023 12:31 Алина Груднева

Предупреждение медиков: филлеры могут изуродовать

Женщины, использующие филлеры, спустя годы рискуют столкнуться с болезненными и уродующими побочными эффектами.

По данным британского таблоида The Sun, о последствиях предупредили медики по итогам последнего исследования.

По словам нью-йоркского пластического хирурга Сперо Теодору, иммунная система атакует гиалуроновую кислоту, используемую в большинстве инъекций.  

Эта косметическая процедура может "забивать" лимфатические узлы на лице, что со временем приведет к появлению шишек, отеков и болезненных ощущений. Исследования показали, что больше всех страдают те, кто делает инъекции под глазами.

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