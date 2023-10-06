борьба с раком





Первая пациентка, получившая вакцину от рака: это изменило мою жизнь

Первая американка, получившая в рамках исследования вакцину, которая может предотвратить ремиссию рака молочной железы, пока что не сталкивалась с признаками возвращения онкологии.



По данным газеты The Daily Mail, мама троих детей из Огайо Дженнифер Дэвис стала первой испытуемой.



В клинических испытаниях вакцины, которые проводятся в клинике Кливленда с 2021 года, участвуют 15 женщин. Все пациентки прошли курс химиотерапии. У Дэвис трижды негативный рак молочной железы (ТНРМЖ) был диагностирован в 2018 году. Она перенесла химиотерапию и двойную мастэктомию. Спустя два года после постановки страшного диагноза, она решилась на участие в испытаниях препарата, который, как надеются ученые, произведет революцию в борьбе с онкологией.



"Это изменило мою жизнь", - сказала американка, у которой за плечами уже пять лет борьбы с раком.



Ученые поясняют, что вакцина нацелена на белок лактации альфа-лактальбумин, который обнаруживается при ТНРМЖ. Препарат вызывает сильную реакцию иммунной системы на опухоль и предотвращает ее рост.