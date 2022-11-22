



Пекин закрывает парки и музеи из-за усиления вспышки COVID

Китай сообщил о 28 127 новых местных случаях заболевания в стране в понедельник, приблизившись к своему суточному пику с апреля, при этом около половины случаев зафиксированы в южном городе Гуанчжоу и юго-западном муниципалитете Чунцин.



В столице, Пекине, число случаев заболевания растет каждый день, власти города призывают население самоизолироваться.



В мнистерстве здравоохранения зафиксировали пять летальных исходов от коронавирусной инфекции за последние 4 дня.



Последняя волна проверяет недавние корректировки, которые Китай внес в свою политику нулевого COVID и которая требует от властей быть более целенаправленными в своих мерах по ограничению и держаться подальше от широко распространенных блокировок и тестов, которые задушили экономику и разочаровали жителей.



Даже после измененных правил Китай остается глобальным исключением с его строгими ограничениями COVID, включая границы, которые остаются практически закрытыми почти три года после начала пандемии.



Китайская столица в понедельник предупредила, что столкнулась с самым серьезным испытанием пандемии COVID-19, и ужесточила правила въезда в город, требуя, чтобы прибывшие из других регионов Китая проходили трехдневное тестирование на COVID, прежде чем им будет разрешено покинуть свое жилье.



В столице из-за вспышки заболевания были закрыты многие музеи, а также парк развлечений "Счастливая долина" и большой городской парк Чаоян, популярное место среди бегунов и любителей пикников. Пекин сообщил о 1438 новых местных случаях заболевания по сравнению с 962 в воскресенье.



Центральный город Ухань, где впервые был обнаружен вирус, во вторник опубликовал уведомление, призывающее его жителей покидать дом только для того, чтобы выйти на работу.