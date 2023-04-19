



Не приближайтесь к этим гусеницам! - Министерство охраны окружающей среды

Министерство охраны окружающей среды опубликовало предупредительное сообщение, в соответствии с которым следует избегать любого контакта, в том числе прикосновения к личинкам соснового жука, которые в эти дни вылупляются из яиц. Контакт с ними, даже вдыхание их волосков, может вызвать сильную аллергию у людей и даже у домашних животных



Согласно заявлению министерства, если вы столкнулись с процессией мохнатых гусениц соснового жука , вылупившимися из яиц в эти весенние дни, необходимо обойти их, а при необходимости - проконсультироваться с квалифицированным дезинсектором.



"В начале весны личинки покидают гнезда между иголками сосновых веток, и пробираются через них колонной в подходящее место в земле, где они вместе превращаются в куколки. Эти личинки имеют жалящие волоски, которые при попадании на кожу вызовут сильное раздражение", — говорится в сообщении.



Министерство также предупреждает, что "убийство личинок рассеет стрекательные волоски в воздухе и повысит опасность — волоски также вредны при вдыхании или попадании в глаза людям и даже домашним животным".



Согласно предупреждению, в случае обнаружения гусениц в местах общего пользования или в местах, где гуляют дети, следует обращаться на городскую горячую линию, чтобы они пометили территорию и позаботились о ней осенью.



"В детских садах и в непосредственной близости от населения, где невозможно предотвратить контакт с личинками, механический сбор личинок должен производиться защищенным специалистом", — добавили в министерстве.



Длина процессии гусениц колеблется от 30 до 40 сантиметров, они имеют бурую окраску с черными полосами и белыми волосками, покрывающими тело.

