



Начал работу первый мобильный маммографический кабинет "Клалит" на юге

Мобильный кабинет на этой неделе работал в городе Сдерот, а уже со следующей недели он будет предоставлять клиенткам "Клалит" важную услугу по всему Югу.

После напряженной подготовки и вложения многих ресурсов на этой неделе заработал первый на Юге региональный маммографический мобильный кабинет «Клалит». Вся его деятельность будет направлена на благо пациентов «Клалит» южного округа, нуждающихся в жизненно важном обследовании.

Мобильный маммографический кабинет начал работать в Сдероте, где уже было проведено 10 маммографических обследований, на следующей неделе мобильный кабинет будет работать в Кирьят-Гате, а затем он отправится в Беэр-Шеву, Арад и другие южные города. Мобильный кабинет будет располагаться рядом с поликлиниками "Клалит" в каждом пункте назначения, чтобы сделать услугу максимально доступной для пациентов

«Начало проведения маммографических проверок в первом региональном мобильном маммографическом кабинете являются историческим моментом и очень важной услугой для пациентов «Клалит» на юге» - говорит Хэдва Амуна, заведующая южным округом «Клалит», - «Мы проводим множество мероприятий по повышению осведомленности о раке молочной железы, а теперь у нас есть мобильный кабинет, который работает с пациентками, и мы рады сделать важное обследование доступным по всему югу и сократить время ожидания осмотра. Работа мобильного кабинета приведет к значительному сокращению разрыва между центром и удаленными районами на юге, а также к увеличению ежемесячного числа женщин, проходящих проверки. Мобильный кабинет будет работать в городах юга, где отклик на призыв к проверке довольно низок. И мы надеемся, что, когда услуга станет доступной, ее востребованность значительно возрастёт. Раннее выявление рака молочной железы спасает жизни, и в этом наша миссия»

В мобильном кабинете есть 2 смотровые кабины, УЗИ и кабинет маммография, в состав мобильной бригады входят квалифицированные рентгенологи. Кроме того, мобильный кабинет оборудован специальным лифтом, чтобы обеспечить доступность тем женщинам, которые в этом нуждаются.

Проверка проводится бесплатно и предоставляется в составе корзины здоровья для женщин соответствующего возраста по программе маммографии Минздрава.

Фотография разрешена к использованию - фото: Амит Каради