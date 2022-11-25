



Минздрав публикует данные о жертвах домашнего насилия и сексуальных преступлений

Отделение по работе с домашним насилием и сексуальными домогательствами в Национальной службе общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения публикует данные о пациентах, обратившихся в систему здравоохранения и признанных или предполагаемых в том, что они стали жертвами домашнего насилия или сексуальных домогательств за 2020–2021 годы. Это данные, собранные во всех больницах общего профиля (государственных, общественных и частных), в поликлиниках и больничных кассах.



Эти данные включают пациентов мужского и женского пола всех возрастных групп по ряду параметров, включая физическое насилие/сексуальное насилие, физическое и психическое насилие, пренебрежение/отказ в лечении, финансовое насилие, угрожающие домогательства и многое другое.



Типы травм по полу и возрасту за 2020 г.

Пациентки

Пациенты

Типы травм по полу и возрастным группам за 2021 г.

Пациентки

Пациенты

"Типот Халав"

В этом году было обнаружено 8 647 пациентов мужского и женского пола всех возрастных категорий, которым был поставлен диагноз «жертвы домашнего насилия и сексуальных домогательств».• В этом году было выявлено 6 364 пациентки, которым была оказана помощь:• Около 16% пациенток в возрасте 12 лет и младше• Около 10% пациенток в возрасте от 13 до 18 лет.• Более 50% пациенток в возрасте от 19 до 64 лет.• 21% пациенток в возрасте 65 лет и старше2 631 пациентке была оказана помощь в больницах, а 3 726 получили помощь по месту жительства.Из всех диагностированных наиболее распространенными видами вреда были физическое насилие (36%), психическое насилие (22%), пренебрежение/отказ в лечении (15%) и сексуальное насилие/нападение (10%).• В этом году выявлено 2 283 пациента, которым была оказана помощь, из них:• Более 50% пациентов в возрасте 12 лет и младше• Около 15% пациентов в возрасте 13-18 лет• Около 14% пациентов в возрасте 19-64 лет• Около 16% пациентов в возрасте 65 лет и старше1188 пациентам была оказана помощь в больницах, а 1095 пациентам - по месту жительства.Из всех диагнозов более 70 % были связаны с травмами в результате физического насилия, 36 % — с пренебрежением/отказом в лечении и 18 % — с психическим насилием.В 2021 году был обнаружен 9701 пациент. Это на 12% больше, чем в 2020 году. Не исключено, что это связано с выходом из корона-кризиса, когда в течение 2021 года произошло возвращение к активному использованию медицинских услуг и даже рост обращений из-за домашнего насилия и сексуальных домогательств.• В этом году было выявлено 7 366 пациенток женского пола, которым была оказана помощь, из них:• 42% пациенток в возрасте 12 лет и младше• Около 10% пациенток в возрасте 13-18 лет• 36% пациенток в возрасте 19-64 лет• 11% пациенток в возрасте 65 лет и старше3310 пациенткам была оказана помощь в больницах, а 4056 — по месту жительства.Из всех диагностированных 37% травм были вызваны физическим насилием, 22% - пренебрежением/отказом в лечении, 15% - сексуальным насилием/нападением, 14% - психическим насилием и 4% - финансовым злоупотреблением.• В этом году выявлено 2 335 пациентов, которым была оказана помощь, из них:• Половина пациентов в возрасте 12 лет и младше• 18% пациентов в возрасте 13-18 лет• 13% пациентов в возрасте 19-64 лет• Около пятой части пациентов в возрасте 65 лет и старше.1246 пациентом была оказана помощь в больницах, а 1089 — по месту жительства.Из всех диагностированных 42% были связаны с физическим насилием, 40% — с пренебрежением/отказом в лечении и 5% пациентов были диагностированы как жертвы сексуального насилия/насилия.Министерство Здравоохранения также работает над выявлением пациенток на пунктах "Типот Халав", где проводится прямой опрос пациенток с целью выявления случаев бытового насилия.В течение 2021 года 956 женщин были диагностированы на пунктах "Типот Халав" как жертвы насилия или сексуального насилия: 45% пострадали от психологического насилия, 21% пострадали от словесного насилия, 20% от физического насилия, 7% от финансового насилия, 5% от угрожающих домогательств и 2% от сексуального насилия/издевательств.