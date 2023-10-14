



Минздрав: для всех, кто хочет стать волонтером в системе здравоохраения

В Минздрав поступают тысячи заявок от граждан на волонтёрство в системе здравоохранения.



В министерстве подчеркивают, что система укомплектована необходимыми кадрами, но мы готовимся к ситуации, когда на систему здравоохранения будет создана дополнительная нагрузка из-за экстремальных и неожиданных событий. Поэтому, а также в связи с продолжающейся чрезвычайной ситуацией с безопасностью в Израиле, Министерство здравоохранения создало волонтерский комплекс под национальным контролем Министерства.



Минздрав призывает всех, кто хочет стать волонтером, включая медицинских работников из Израиля и всего мира, зарегистрироваться и добавить свое имя в растущее сообщество сторонников Израиля, сообщила пресс-секретарь Шира Соломон.



Профессии, востребованные для волонтерской деятельности из Израиля и из-за границы: врачи, стоматологи, медбратья и медсестры (включая студентов медицинских сестер), парамедики, диетологи, работники социальных служб, физиотерапевты, эрготерапевты, логопеды, психологи, фармацевты и фельдшеры, имеющие лицензию на практику в Израиле или за рубежом.



Израильские волонтеры, не являющиеся медицинскими работниками и желающие помочь системе здравоохранения обслуживать всех, кто нуждается в медицинской помощи, могут помочь с различными потребностями, такими как администрация, логистика, транспорт и многое другое.



Желающие стать волонтерами должны заполнить соответствующую онлайн-форму в зависимости от места проживания – в Израиле или за границей, и Министерство здравоохранения свяжется с заявителями, которые считаются подходящими в соответствии с потребностями системы здравоохранения.



Онлайн-форма для специалистов и волонтеров из Израиля: https://go.gov.il/volunteers-moh



Онлайн-форма для специалистов и студентов медицинских специальностей из-за границы: https://go.gov.il/intern-med-volunteer