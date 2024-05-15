



Американский миллиардер хочет купить американский бизнес TikTok

Американский миллиардер Фрэнк Маккорт намерен купить американский бизнес TikTok.



Об этом сообщает Wall Street Journal.



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"Маккорт заявил, что основанная им инициатива Project Liberty создает консорциум для покупки платформы, принадлежащей китайской ByteDance", - сказано в материале.



Напомним, что президент США Джо Байден подписал закон о возможном запрете TikTok в Америке. Китайской компании ByteDance дали девять месяцев на продажу американских активов.