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Американский миллиардер хочет купить американский бизнес TikTok
15.05.2024 14:25 Алина Груднева

Американский миллиардер хочет купить американский бизнес TikTok

Американский миллиардер Фрэнк Маккорт намерен купить американский бизнес TikTok.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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"Маккорт заявил, что основанная им инициатива Project Liberty создает консорциум для покупки платформы, принадлежащей китайской ByteDance", - сказано в материале.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал закон о возможном запрете TikTok в Америке. Китайской компании ByteDance дали девять месяцев на продажу американских активов.

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