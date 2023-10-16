



Минздрав: Больницы севера и центра возвращаются к плановой работе

Министерство здравоохранения сообщило о том, что больницы севера и центра страны возобновляют плановую деятельность.



Так, больница "Зив" в Цфате и медицинский центр в Нагарии – вернулись к частичной работе при условии, что во время тревоги можно будет добраться до защищенного пространства, а операционные и отделение интенсивной терапии останутся доступными, как это происходит сейчас, а также при условии готовности прекратить эту деятельность и вернуться в экстренный режим в течение 12 часов с момента сообщения. На данном этапе возврата к госпитализации в защищенном пространстве не будет, сообщила пресс-секретарь Минздрава Шира Соломон.



Больницы в центре Израиля и больница "Рамбам" – возвращаются к полной плановой деятельности с готовностью к прекращению деятельности и переходу на работу в экстренном режиме в течение 12 часов, уточнила она.



Больницы на юге ("Сорока", "Барзилай", "Ассута Ашдод" и "Каплан") – никаких изменений в правилах.



Общественность просят быть в курсе событий в больницах.