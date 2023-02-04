



Колыбельная vs снотворное: польза музыкальной терапии

Специалисты Национального фонда сна США NSF считают, что пожилым людям необходимо спать минимум 7 – 8 часов в сутки для полноценного восстановления организма. Но, как правило, они спят меньше, и фаза гибернации у них более короче, что создает серьезные риски для здоровья.



В недавнем исследовании ученые обнаружили тесную связь между нарушениями сна и риском нейродегенеративных заболеваний. У пожилых людей, которым на засыпание требуется от 30 минут и более, вероятность развития деменции в течение пяти лет была на 45% выше.



Ученые из Национального университета Ченг Кунг в Тайване оценили эффективность различных способов преодоления проблем со сном у людей постарше, сосредоточившись на пользе успокаивающей музыки. Было проанализировано пять исследований, в которых участвовало 288 пациентов с нарушениями сна.

В этих работах сравнивалась эффективность прослушивания музыки перед сном и медикаментозных методов лечения, а также влияние ритмических и успокаивающих мелодий. Приблизительно половина добровольцев слушала перед сном разную музыку, другие получали терапию от бессонницы или вообще не принимали никаких лекарств.



Результаты показали, что прослушивание приятной музыки с медленным темпом в течение 30 минут значительно улучшило засыпание и качество сна пациентов по сравнению с ритмичными мелодиями. В итоге музыкальная терапия оказалась эффективнее снотворных средств. Ученые предположили, что она снижает стресс и тревогу, замедляя дыхание и частоту сердечных сокращений.



“Музыкальная терапия безопасна, проста в применении и может эффективно улучшить качество сна у пожилых людей”, – резюмировали ученые.

Отмечается, что максимальный эффект достигается после четырех недель лечения бессонницы колыбельной.