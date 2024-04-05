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К 2040 году количество больных раком простаты удвоится во всем мире
05.04.2024 19:56 MIGnews.com

К 2040 году количество больных раком простаты удвоится во всем мире

В ближайшие 15 лет количество мужчин заболевших раком предстательной железы увеличится до 2,9 миллиона случаев в год. И это будет мировая тенденция. Ежегодный уровень смертности увеличится на 85%, особенно это коснется менее богатых стран.

Об этом пишет журнал The Lancet.

Рак предстательной железы сегодня является одной из главных причин смерти в более чем 100 странах мира и самым распространенным видом рака у мужчин. Этот вид рака занимает 15% от всех онкологических заболеваний у мужчин. Стоит, впрочем, отметить, что до определенного времени болезнь была возрастная и касалась мужчин в возрасте старше 50 лет.

Заболеваемость раком предстательной железы резко возрастает с возрастом. Поскольку население мира стареет, а продолжительность жизни увеличивается, новые исследования прогнозируют резкий рост количества случаев заболевания раком простаты и смертности от него в течение следующих 15 лет.

“В отличие от других серьезных проблем, таких как рак легких или сердечно-сосудистые заболевания, этот рост случаев нельзя предотвратить с помощью политики здравоохранения", - отмечают исследователи.


 

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