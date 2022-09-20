



Израиль: кто получит пятую прививку от короны



Израильские СМИ сообщают о том, что на фоне увеличения случаев заболевания коронавирусом принято решение о начале пятой кампании вакцинации от ковида в Израиле.



Лица старше 65 лет и люди, относящиеся к группам риска смогут получить новую прививку начиная с четверга, 22 сентября.



К группам риска относятся беременные женщины, работники системы здравоохранения и учителя.



В Израиль доставлены новые партии вакцины Pfizer разработанные для противодействия новым видам штамма омикрон.



Остальные группы населения - лица в возрасте старше 12 лет получившие минимум две прививки смогут вакцинироваться на более позднем этапе.