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Израиль готовится к вспышке лихорадки Эбола
19.10.2022 11:24 Алина Груднева

Израиль готовится к вспышке лихорадки Эбола

Министерство здравоохранения проинформировало медицинский персонал о вспышке лихорадки Эбола в Уганде.

 
Минздрав провел инструктаж в рамках подготовки к проникновению болезни в Израиль. 
 
По данным ведомства, любой человек, вернувшийся из Уганды в течение последних 21 дня и страдающий от температуры выше 38 градусов, является потенциальным носителем и находится под подозрением.
 
Больница Рамбам будет предназначена для госпитализации пациента или лица с подозрением на заболевание в специально отведенном месте.

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