



Израиль готовится к вспышке лихорадки Эбола

Министерство здравоохранения проинформировало медицинский персонал о вспышке лихорадки Эбола в Уганде.

Минздрав провел инструктаж в рамках подготовки к проникновению болезни в Израиль.

По данным ведомства, любой человек, вернувшийся из Уганды в течение последних 21 дня и страдающий от температуры выше 38 градусов, является потенциальным носителем и находится под подозрением.

Больница Рамбам будет предназначена для госпитализации пациента или лица с подозрением на заболевание в специально отведенном месте.