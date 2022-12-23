



Индия начала выборочное тестирование туристов на COVID

Индия начала выборочное тестирование международных пассажиров, прибывающих в ее аэропорты, на COVID-19.



Об этом заявил министр здравоохранения страны, сославшись на рост случаев заболевания в соседнем Китае, сообщает Associated Press.



Мансух Мандавия объявил о новом правиле в парламенте, где он также призвал правительства штатов Индии усилить наблюдение за любыми новыми вариантами коронавируса и отправить образцы всех положительных случаев в лаборатории секвенирования генома.



Министр также призвал общественность носить маски и соблюдать социальную дистанцию, хотя официальных предписаний для этого нет.



По данным министерства здравоохранения, в Индии в настоящее время зарегистрировано около 3400 активных случаев заболевания коронавирусом. Мандавия сказал, что правительство Индии пока не планирует прекращать полеты из стран, где были зарегистрированы новые случаи заболевания.