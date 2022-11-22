



COVID в Израиле: рост числа новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 708 552 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 22 ноября.



Уточняется, что было выявлено 1776 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 9 433 пациента.



На сегодняшний день, 113 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 818 человек.