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COVID в Израиле: активных носителей все меньше
21.04.2023 13:28 Алина Груднева

COVID в Израиле: активных носителей все меньше

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 820 120 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 21 апреля.

Уточняется, что было выявлено 268 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 3 825 пациентов.

На сегодняшний день, 78 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 465 человек.

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