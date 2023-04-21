



COVID в Израиле: активных носителей все меньше

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 820 120 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 21 апреля.



Уточняется, что было выявлено 268 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 3 825 пациентов.



На сегодняшний день, 78 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 465 человек.