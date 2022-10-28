



COVID в Израиле: 881 новый случай

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 681 757 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 28 октября.



Уточняется, что было выявлено 881 новый случай заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 743 пациентова.



На сегодняшний день, 83 пациента - в тяжелом состоянии, из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 759 человек.