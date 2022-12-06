



COVID в Израиле: 1996 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 730 502 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 6 декабря.



Уточняется, что было выявлено 1996 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 11 649 пациентов.



На сегодняшний день, 153 пациента - в тяжелом состоянии, из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 882 человека.