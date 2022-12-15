



COVID в Израиле: 1472 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 744 448 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 15 декабря.



Уточняется, что было выявлено 1472 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 13 241 пациент.



На сегодняшний день, 141 пациент - в тяжелом состоянии, из них 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 935 человек.