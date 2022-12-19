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COVID в Израиле: 1341 новый случай
19.12.2022 15:21 Алина Груднева

COVID в Израиле: 1341 новый случай

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 749 537 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 19 декабря.

Уточняется, что было выявлено 1341 новый случай заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 11 747 пациентов.

На сегодняшний день, 151 пациент - в тяжелом состоянии, из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 966 человек.

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