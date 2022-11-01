



COVID в Израиле: 1 283 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 685 232 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения днем, 1 ноября.



Уточняется, что было выявлено 1 283 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 481 пациент.



На сегодняшний день, 78 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 767 человек.