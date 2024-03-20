



20-21 марта Землю накроет магнитная буря класса G1

В среду 20 марта и в четверг 21 марта на Земле будет "господствовать" магнитная буря – результат двух выбросов корональной массы на Солнце, которые были зафиксированы ночью 17 марта.



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Первый выброс после извержения на Солнце был направлен на юго-восток, а второй – на юго-запад.



"Эти выбросы были проанализированы как направленные на Землю и, как ожидается, придут по отдельности после полудня 20 марта и в начале 21 марта", – цитирует синоптиков Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) The Watchers.



По прогнозам, периоды активных условий и магнитная буря класса G1 начнутся со второй половины 20 марта.



Не забываем, что магнитные бури могут усиливать симптомы мигрени, бессонницы, а также влиять на эмоциональное состояние, вызывая утомляемость и раздражительность у некоторых людей.



Кроме того, во время магнитной бури такого класса возможны слабые колебания в электросетях, незначительное влияние на работу спутников и полярные сияния.