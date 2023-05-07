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Зачем в Беларуси создали отряды народного ополчения
07.05.2023 20:03 Ирина Демьянова

Зачем в Беларуси создали отряды народного ополчения

В приграничном с Польшей и Литвой регионе сформированы отряды народного ополчения для обеспечения безопасности движения войсковых колонн, сообщила  пресс-служба Минобороны Беларуси.

"В двух сельских исполнительных комитетах Волковысского района (Гомельской области Беларуси - Интерфакс) впервые сформированы отряды народного ополчения. Отряды выполняют задачи по обеспечению общественного порядка в ходе комплексной проверки боевой готовности  Вооруженных сил, а также обеспечивают безопасность движения войсковых колонн", - говорится в сообщении.

При этом, Минобороны Беларуси заявило о проведении очередного этапа комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации.

Проверка проходит в первую очередь в воинских частях, дислоцирующихся в Гродненской, Брестской и Минской областях. Помимо подразделений от ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных сил, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии также привлечены подразделения обеспечения. Как отмечали в белорусском Минобороны, в рамках этих мероприятий предусмотрено призвать до тысячи военнообязанных. 

Вместе с тем,  белорусские пограничники начнут проверку граждан и транспорта на границе с Россией, сообщили в субботу в Государственном пограничном комитете республики.

Накануне стало известно о введении Минском временного погранконтроля на российско-белорусской границе. "Речь идет о шести основных путях автомобильного сообщения. Проверки могут осуществляться в отношении лиц и транспорта", - приводит сообщение Госпогранкомитета БЕЛТА.

Проверка документов на пунктах погранконтроля ведется в рамках исполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией, пояснили в ведомстве.


 

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