



Зачем ООН требует создания новой мировой финансовой системы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к созданию новой Бреттон-Вудской финансовой системы, и заявил, что нынешняя глобальная финансовая система «переживает кризис». Об этом глава всемирной организации заявил на Саммите по новому глобальному финансовому пакту в Париже.



Генсек ООН назвал нынешнюю глобальную финансовую систему несправедливой. По его словам, она не отвечает требованиям 21-го века.



По его словам, глобальная финансовая система «переживает кризис». «Невозможно найти серьезное решение кризису без серьезных реформ», - сказал он.



Гутерриш призвал к созданию новой Бреттон-Вудской системы для переосмысления и изменения архитектуры глобальной финансовой системы.



Более 550 млн человек во всем мире не могут найти пропитание, а развивающиеся страны берут кредиты под высокие проценты, сказал он.



Выступивший на саммите президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь подчеркнул рост социального неравенства в мире. «Пандемия коронавируса и война между Украиной и РФ усугубили имеющиеся кризисы. Нынешняя глобальная финансовая система является плодом достигнутых в прошлом соглашений», - сказал он.



Макрон подчеркнул, что каждая страна должна иметь возможностьвыбирать свой собственный путь, и новый пакт должен уважать суверенитет каждой страны.



Справка: Бреттон-Вудская валютная система – это международная система валютных отношений и торговых расчётов, которая действовала в период 1944-1976 гг. Название получила от курорта Бреттон-Вудс (США), в которой проходила финансовая конференция под эгидой ООН.



Бреттон-Вудская валютная система базировалась на следующих принципах: