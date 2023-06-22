Зачем ООН требует создания новой мировой финансовой системы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к созданию новой Бреттон-Вудской финансовой системы, и заявил, что нынешняя глобальная финансовая система «переживает кризис». Об этом глава всемирной организации заявил на Саммите по новому глобальному финансовому пакту в Париже.
Генсек ООН назвал нынешнюю глобальную финансовую систему несправедливой. По его словам, она не отвечает требованиям 21-го века.
По его словам, глобальная финансовая система «переживает кризис». «Невозможно найти серьезное решение кризису без серьезных реформ», - сказал он.
Гутерриш призвал к созданию новой Бреттон-Вудской системы для переосмысления и изменения архитектуры глобальной финансовой системы.
Более 550 млн человек во всем мире не могут найти пропитание, а развивающиеся страны берут кредиты под высокие проценты, сказал он.
Выступивший на саммите президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь подчеркнул рост социального неравенства в мире. «Пандемия коронавируса и война между Украиной и РФ усугубили имеющиеся кризисы. Нынешняя глобальная финансовая система является плодом достигнутых в прошлом соглашений», - сказал он.
Макрон подчеркнул, что каждая страна должна иметь возможностьвыбирать свой собственный путь, и новый пакт должен уважать суверенитет каждой страны.
Справка: Бреттон-Вудская валютная система – это международная система валютных отношений и торговых расчётов, которая действовала в период 1944-1976 гг. Название получила от курорта Бреттон-Вудс (США), в которой проходила финансовая конференция под эгидой ООН.
Бреттон-Вудская валютная система базировалась на следующих принципах:
- фиксированная цена золота (35 долларов за тройскую унцию);
- поддержание стабильных курсов обмена валют стран-участниц по отношению к доллару США посредством валютных интервенций;
- изменение курсов валют через девальвации (ревальвации);
- организационные структуры в виде Всемирногобанка и Международного валютного фонда