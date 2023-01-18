



Зачем Ирану российские истребители СУ-35

Шахриар Хейдари, член парламентского комитета национальной безопасности ИРИ, сообщил информационному агентству Tasnim, что истребители прибудут в наступающий иранский Новый год, который начнется 21 марта.



Иранский депутат утверждает, что страна получит российские истребители Су-35 в течение трех месяцев по соглашению с Москвой.



Вместе с тем, Хейдари не уточнил количество заказанных самолетов.



«Мы также заказали у России ряд другой военной техники, в том числе системы ПВО, ракетные комплексы и вертолеты, большая часть которых также прибудет в ближайшее время», — подчеркнул иранский парламентарий.



Как сообщалось, с сентября прошлого года Иран поставил в Россию сотни беспилотников-камикадзе, которые широко использовались против гражданской инфраструктуры Украины. Западные державы выразили обеспокоенность по поводу растущего военного сотрудничества между Москвой и Тегераном.



По сообщениям СМИ, Исламская Республика также получит 24 двухмоторных истребителя четвертого поколения, которые будут использоваться в основном для «миссий по завоеванию превосходства в воздухе».



Напомним, что еще в сентябре командующий ВВС Хамид Вахеди заявил, что «покупка Су-35 у России рассматривается» иранскими ВВС. Новость о покупке Ираном истребителей Су-35 была впервые опубликована прошлым летом Институтом изучения войны в Вашингтоне, который освещает новости о войне России против Украины.



В последние годы Иран не приобретал новых боевых самолетов, за исключением некоторых российских истребителей МиГ-29 Fulcrum, которые он приобрел в 1990-х годах.