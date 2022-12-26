



Уехавшие платят дважды

Депутаты Госдумы России разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну.



Об этом в воскресенье в своем Телеграм-канале сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.



«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно»,- написал Володин.



Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся, остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок - считает, что они предали свою страну, родных и близких, отметил председатель Госдумы РФ.



«Совершенно понятно, почему они сбежали»,- написал он.

По словам Володина, до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленно, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством России.



«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения.Так будет справедливо»,- отметил он.



Володин сообщил о том, что ведется работа «над соответствующими изменениями в законодательство».



Предложения, аналогичные тому, что озвучил Володин, ранее поддерживали и другие депутаты Госдумы. Так, замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев предлагал ограничить удаленную работу для нерезидентов. А сенатор Александр Клишас предлагал бить по уехавшим деньгами. «Нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись? – заявлял он. Клишас, также, как и Володин, заявил, что россияне якобы «все-таки осуждают такое поведение, когда граждане бегут из страны от мобилизации».

