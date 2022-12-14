



Шольц: Ни один из планов Путина не сработал

Ни один из планов президента России Владимира Путина по Украине не сработал, сказал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге перед саммитом ЕС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и саммитом лидеров ЕС в Брюсселе.



Вопросы, которые предстоит обсудить на саммите лидеров ЕС, отражают серьезность ситуации, в которой по вине Путина оказался европейский континент, сказал Шольц.



Канцлер Германии считает, что глава российского государства просчитался в реализации планов.



«Путин считал, что его войска возьмут Украину за считанные дни, что мы в Европе и демократическом Западе разделены настолько, чтобы не оказывать Украине эффективную помощь, что, перекрыв газовые вентили, он сможет иссушить европейскую солидарность. Но ни один из планов Путина не сработал», - сказал канцлер.



Шольц подчеркнул, что Украина противостоит российской агрессии и Берлин продолжит поддержку Киеву, пока это необходимо.



Вместе с тем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, несмотря на разногласия, продолжит телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.



« Я продолжу телефонные переговоры с Путиным. Мне необходимо понять, где проходят границы мира».