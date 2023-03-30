



Россия ценит взвешенную позицию Ирана по ситуации вокруг Украины

Россия ценит взвешенную позицию Ирана по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном в среду в Москве.

«Затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже - глубже уже, по-моему, некуда - и фактически воюют на стороне киевского режима. Ценим взвешенную позицию и понимание истинных мотивов происходящего, которую продвигает руководство Исламской Республики Иран», - сказал Лавров.

Глава МИД РФ считает, что Запад не хочет останавливать конфликт в Украине и в этом контексте напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Последней такой тирадой отметился наш коллега господин Блинкен, выступая вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя. На чем основывается такой неглубокий, прямо скажем, анализ, мне сказать трудно. Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице РФ», - сказал Лавров.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что поставки западом оружия Украине усложняют ситуацию.