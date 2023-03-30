Россия ценит взвешенную позицию Ирана по ситуации вокруг Украины
Россия ценит взвешенную позицию Ирана по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном в среду в Москве.
«Затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже - глубже уже, по-моему, некуда - и фактически воюют на стороне киевского режима. Ценим взвешенную позицию и понимание истинных мотивов происходящего, которую продвигает руководство Исламской Республики Иран», - сказал Лавров.
Глава МИД РФ считает, что Запад не хочет останавливать конфликт в Украине и в этом контексте напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Последней такой тирадой отметился наш коллега господин Блинкен, выступая вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя. На чем основывается такой неглубокий, прямо скажем, анализ, мне сказать трудно. Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице РФ», - сказал Лавров.
В свою очередь министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что поставки западом оружия Украине усложняют ситуацию.
«То что Запад вооружает Украину различными вооружениями, мы считаем, что это усложняет ситуацию. Мы всегда считали, что надо опираться на политическое урегулирование данного вопроса» , - сказал Абдоллахиян.