



Распространение оружия Ираном представляет угрозу для Европы

Выборы в США и Израиле еще больше омрачили перспективы возрождения ядерного соглашения с Ираном 2015 года, и теперь

некоторые аналитики объявляют его мертвым.



Другие эксперты утверждают, что надвигающаяся нехватка энергоносителей из-за ограничений на российский экспорт может побудить европейские государства добиваться возрождения СВПД как способа снятия санкций в отношении иранской сырой нефти.



Но европейские стороны, подписавшие СВПД, — Франция, Германия и Великобритания, — а также Европейский союз, который председательствовал на переговорах о возрождении СВПД, демонстрируют большую близость с США. В следствие этого, растет их нежелание иметь дипломатические отношения с Тегераном, имеющим более тесные связи с Россией.



Тем временем Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, по оценкам наблюдателей, преуменьшила проблему поставок энергоресурсов, заявив , что «распространение оружия» Ирана представляет угрозу для Европы.



«Нам потребовалось слишком много времени, чтобы понять очень простой факт: пока мы работаем над предотвращением разработки Ираном ядерного оружия, мы также должны сосредоточиться на других формах распространения оружия, от беспилотников до баллистических ракет», — сказала она. «Это угроза безопасности не только для Ближнего Востока, но и для всех нас».